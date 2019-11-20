Губернатор поручил обследовать коммуникации в Пензе после ЧП на улице Аустрина ЖКХ

Пенза, 20 ноября 2019. PenzaNews. Рабочая группа во главе с заместителем председателя правительства Пензенской области Дмитрием Семеновым должна обеспечить обследование инженерных коммуникаций на территории регионального центра с целью недопущения в будущем трагедий, подобных той, что произошла на улице Аустрина, где автомобиль провалился в яму с горячей водой, в результате чего погибли два человека. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев в ходе совещания, состоявшегося 20 ноября в закрытом для СМИ режиме.

Фото: Pnzreg.ru

По мнению главы региона, при оценке состояния сетей необходимо использовать современные технические возможности.

«С сегодняшнего дня приступите к работе. Особое внимание — участкам, где трубы проходят вблизи магазинов, где они пересекают дороги, где над ними расположена стоянка автотранспортных средств. На этих участках не должно быть никаких стоянок, никаких подвозов товара», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.