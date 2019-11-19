Появилось видео с места обрушения асфальта над теплотрассой в Пензе Происшествия

Пенза, 19 ноября 2019. PenzaNews. Информационное агентство «PenzaNews» публикует видео с места проведения работ по ликвидации на улице Аустрина в Пензе последствий обвала грунта и части дорожного покрытия вместе с автомобилем «Lada Largus», водитель и пассажир которого погибли при падении транспортного средства в яму с горячей водой.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На кадрах видно, что в микрорайон Север, где произошло ЧП, прибыли представители всех экстренных служб города. За ходом работ следил заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

После извлечения машины и тел погибших из ямы следователи приступили к осмотру места провала с целью выяснения причин и обстоятельств случившегося, а также сбора доказательств в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по информации главного управления МЧС России по Пензенской области, в 9.40 вторника, 19 ноября, поступил сигнал о происшествии на улице Аустрина в Пензе, где автомобиль «Lada Largus» с людьми провалился под землю.

Впоследствии транспортное средство с помощью крана было поднято на поверхность. Также спасатели извлекли тела двоих мужчин 1966 и 1970 годов рождения.

На место происшествия прибыли глава города Владимир Мутовкин и мэр Пензы Андрей Лузгин. Оба занимают свои должности относительно недавно — с сентября и октября 2019 года соответственно, и для них случившееся стало первым крупным городским происшествием с человеческими жертвами.

В ГИБДД пояснили, что к обрушению части дорожного полотна вместе с машиной, предположительно, привел размыв грунта.

Позднее технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев уточнил, что на данном участке произошел порыв на теплотрассе диаметром 500 мм. По его словам, компания поможет семьям погибших с организацией похорон и выплатит компенсации.

По факту причинения смерти по неосторожности второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Октябрьского района Пензы.