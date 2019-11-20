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В Пензе на месте падения машины в яму с горячей водой заменили участок теплотрассы

15:41 | 20.11.2019 | ЖКХ

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Пенза, 20 ноября 2019. PenzaNews. Замена участка теплотрассы диаметром 500 мм произведена на улице Аустрина в Пензе, где накануне автомобиль провалился в яму с горячей водой, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

В Пензе на месте падения машины в яму с горячей водой заменили участок теплотрассы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вырезали 11 метров», — уточнил он в ходе совещания в правительстве региона, которое прошло в закрытом для СМИ режиме в среду, 20 ноября.

По словам Дмитрия Семенова, в целом труба в нормальном состоянии, толщина ее стенки достигает около 4 мм.

«А вот в этом участке, в котором произошел порыв, [...] состояние очень ветхое, очень, то есть там где-то около 2 мм остаточная толщина стенки», — сказал зампред облправительства.

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