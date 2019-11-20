Жители должны незамедлительно сообщать о коммунальных ЧП — мэр Пензы ЖКХ

Пенза, 20 ноября 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин считает, что жители, ставшие свидетелями нештатных ситуаций в сфере ЖКХ, должны сразу же информировать о происходящем единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

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«Пензенцы должны быть бдительными, знать телефон единой дежурной диспетчерской службы [63-10-05 или 05] и незамедлительно сообщать о происходящем. При этом на их обращения должна быть соответствующая реакция со стороны коммунальных служб», — сказал он в ходе совещания в администрации города, посвященного мерам по недопущению в будущем трагедий, подобных той, что произошла на улице Аустрина, где автомобиль провалился в яму с горячей водой, в результате чего погибли два человека.

Андрей Лузгин также поручил усилить профилактическую работу с жителями, предостерегая их от приближения к открытым люкам и местам провала грунта.

Кроме того, мэр распорядился актуализировать регламент проведения опрессовки сетей, включив обязательное требование о фото- или видеофиксации.

«Члены комиссии должны лично участвовать в этой работе, а не ограничиваться формальной подписью под документами», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба мэрии.