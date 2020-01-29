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«Пензаэнерго» в 2020 году начнет реконструкцию подстанции «Терновка»

13:04 | 29.01.2020 | ЖКХ

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Пенза, 29 января 2020. PenzaNews. Филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Пензаэнерго» приступит в 2020 году к реконструкции крупного питающего центра в Пензе — подстанции 110/10 кВ «Терновка».

«Пензаэнерго» в 2020 году начнет реконструкцию подстанции «Терновка». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно проекту, будет заменено два трансформатора, мощность каждого из которых вырастет с 16 МВА до 25 МВА.

Кроме того, на энергообъекте намечено установить новейшее микропроцессорное оборудование релейной защиты и автоматики, телемеханики, современные средства диспетчерского и технологического управления.

Реконструкция предполагает строительство модульного здания общеподстанционного пункта управления, совмещенного с закрытым распределительным устройством, где будет находиться 60 ячеек 10 кВ.

На смену двум комплектам устаревших отделителей и короткозамыкателей 110 кВ придут элегазовые выключатели.

Помимо этого, будут заменены трансформаторы напряжения, тока и собственных нужд, проведена реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ, оборудована интеллектуальная система учета электроэнергии.

Обновленная подстанция получит ограждение, видеонаблюдение и средства охраны.

По словам заместителя директора – главного инженера филиала «Пензаэнерго» Михаила Кожевникова, подстанция «Терновка» была введена в работу в 1978 году.

«Мощность ее силовых трансформаторов — 32 МВА, а ежегодный отпуск электрической энергии в сеть — 100 миллионов киловатт-часов. От подстанции отходят 36 линий 10 кВ, 32 из которых на балансе ЗАО «Пензенская горэлектросеть». В конечном итоге она снабжает электроэнергией часть Пензенского района и областного центра», — сказал он.

Михаил Кожевников уточнил, что от подстанции запитаны такие крупные объекты, как строительный комплекс в Терновке, кондитерская фабрика, пищекомбинат, завод по производству газированных напитков, мебельный цех и другие.

«Район расширяется, строится новое жилье, развивается малый бизнес. Чтобы не возникло дефицита энергомощности, мы проводим своевременную реконструкцию объекта», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба «Пензаэнерго», в 2020 году намечено выполнить часть работ, в частности, ввести в эксплуатацию один из силовых трансформаторов и оборудование открытого распределительного устройства, а также построить общеподстанционный пункт управления.

Монтаж второго силового трансформатора, оставшегося оборудования 110 кВ, молниезащиты, освещения, а также пусконаладочные работы и благоустройство территории запланированы на 2021 год.

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