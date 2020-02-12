Документация на строительство водопровода в поселке ЗИФ пока не прошла госэкспертизу ЖКХ

Пенза, 12 февраля 2020. PenzaNews. Проектно-сметная документация на строительство сетей водоснабжения в поселке ЗИФ города Пензы пока не прошла госэкспертизу. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин.

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«Отрабатываются последние замечания. Планируем в течение двух недель получить положительное заключение. Средства на обустройство водопровода предусмотрены в полном объеме», — сказал он в ходе личного приема граждан, состоявшегося в мэрии.

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Андрей Лузгин добавил, что процедура выбора подрядчика будет запущена после проверки достоверности расчета стоимости работ.

«Задача — в этом году ввести водопровод в эксплуатацию», — уточнил глава администрации Пензы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, строительство водопровода в поселке ЗИФ включено в мероприятие «Чистая вода» госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2010–2024 годы».