Водопровод в поселке ЗИФ предложено построить в рамках программы «Чистая вода» ЖКХ

Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил построить водопровод в поселке ЗИФ города Пензы в рамках реализации областной программы «Чистая вода», заложив на эти цели денежные средства в бюджете региона при условии софинансирования работ муниципалитетом.

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«Нужно внести необходимые изменения в областную программу «Чистая вода» с таким расчетом, чтобы и города могли участвовать», — сказал он, обращаясь к начальнику управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаилу Панюхину в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 22 июля.

При этом, по мнению Ивана Белозерцева, следует прописать такие условия, чтобы города «не съедали» основную часть финансовых средств, предусмотренных программой.

Губернатор поручил министру финансов Пензенской области Любови Финогеевой к концу августа при наличии денежных средств проработать вопрос о направлении дополнительных финансов на реализацию программы «Чистая вода».

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«Город сразу предупреждаю: не надо думать, что мы все возьмем на себя. Это проблема или задача города в первую очередь, но мы посмотрим. Помочь надо, мы понимаем. Я пообещал, что мы решим эту проблему в следующем году, но, возможно, что в этом году мы можем уже начать реализовывать этот проект», — отметил глава региона.

В ноябре 2018 года мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что документация на обустройство водопровода в поселке ЗИФ была разработана тогда же, когда и для Лесного, проблема с водоснабжением которого была решена в 2017 году, однако возникли сложности из-за строительства развязки на федеральной трассе М5 «Урал», в связи с чем пришлось согласовывать новые технические условия.

Приступить к строительству планировалось в 2019 году.

Как отмечается на сайте правительства Пензенской области, по предварительной оценке, стоимость работ превысит 72 млн. рублей.