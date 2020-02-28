Подрядчик допустил нарушения при подготовке к строительству жилья в Заводском районе Пензы ЖКХ

Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Подрядная компания «Строй-Партнер» допустила нарушения при подготовке к началу строительства жилья в Заводском районе Пензы для расселения аварийного фонда.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверки исполнения законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» прокуратура Октябрьского района Пензы установила, что ООО «Строй-Партнер», являющееся подрядчиком по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству домов в квартале, ограниченном улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского, не завершив работы подготовительного периода [...] приступило к производству работ основного периода», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Читайте также

В Пензе приступили к строительству двух домов для расселения ветхого жилья

Она уточнила, что еще до полного ограждения стройплощадки, устройства временных дорог с местами для складирования конструкций из железобетонных плит, оборудования пожарного и информационного щитов, а также пункта очистки колес компания начала монолитные работы.

По ее словам, гендиректору организации было внесено представление, по результатам рассмотрения которого работы приведены в соответствие с проектной документацией и требованиями действующего законодательства.

«По возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)» руководитель ООО «Строй-Партнер» оштрафован на 20 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило», — сказала Светлана Артамонова.