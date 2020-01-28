В Пензе приступили к строительству двух домов для расселения ветхого жилья Общество

Пенза, 28 января 2020. PenzaNews. Подрядная компания «Строй-Партнер» приступила к работам в Заводском районе Пензы, где в рамках муниципального контракта должно быть возведено два дома на 252 квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

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«Подготовлено основание фундамента для устройства второго дома, и в настоящее время ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций, в частности, канализации и газопроводных сетей с площади застройки первого дома», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 28 января.

Магомед Агамагомедов добавил, что работы по переврезке участка газопровода будут завершены до конца текущей недели, после чего строители приступят к обустройству фундамента первого дома.

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«Есть графики выполнения работ, определены контрольные точки», — отметил вице-мэр.

По его словам, объект обеспечен техникой и рабочей силой.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 декабря 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» и ООО «Строй-Партнер» заключили контракт на выполнение первого этапа работ по строительству домов в квартале, ограниченном улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского.

Он предусматривает возведение двух зданий переменной этажности на 129 и 123 квартиры соответственно.

Цена контракта составила более 332 млн. рублей.

Дата завершения работ по нему — 30 октября 2020 года.