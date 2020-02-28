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Депутат призвал выяснить, куда уходят деньги при оплате услуг МКП «Теплоснабжение Пензы»

20:52 | 28.02.2020 | ЖКХ

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Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы от КПРФ Илья Селиванов призвал мэра Андрея Лузгина выяснить, куда поступают деньги, которые жители перечисляют в качестве платы за горячее водоснабжение (ГВС) при сканировании штрих-кода на квитанциях МКП «Теплоснабжение города Пензы».

Депутат призвал выяснить, куда уходят деньги при оплате услуг МКП «Теплоснабжение Пензы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При оплате по штрих-коду у нас денежные средства уходят в Нижний Новгород — на расчетный счет, который не принадлежит МКП «Теплоснабжение», — заявил он в ходе 7-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 28 февраля.

Депутат обратил внимание на то, что муниципальное казенное предприятие, включенное в план приватизации, является должником, а на его расчетные счета наложен арест.

«Был сделан ряд звонков в службу судебных приставов, которые подтвердили, что они вообще понятия не имеют, почему так», — сказал Илья Селиванов, добавив, что в компании «Т Плюс», которой «Теплоснабжение города Пензы» задолжало крупную сумму, тоже не знают, почему по штрих-коду деньги перечисляются не на счет МКП.

Илья Селиванов выразил обеспокоенность по поводу того, что жителям придется повторно оплачивать услуги, деньги за которые они уже перевели.

В свою очередь Андрей Лузгин отметил, что он в курсе этой ситуации.

«Мы обладаем этой информацией всего один день», — сказал мэр, пообещав разобраться, в чем дело.

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