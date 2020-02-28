Депутат призвал выяснить, куда уходят деньги при оплате услуг МКП «Теплоснабжение Пензы» ЖКХ

Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы от КПРФ Илья Селиванов призвал мэра Андрея Лузгина выяснить, куда поступают деньги, которые жители перечисляют в качестве платы за горячее водоснабжение (ГВС) при сканировании штрих-кода на квитанциях МКП «Теплоснабжение города Пензы».

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«При оплате по штрих-коду у нас денежные средства уходят в Нижний Новгород — на расчетный счет, который не принадлежит МКП «Теплоснабжение», — заявил он в ходе 7-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 28 февраля.

Депутат обратил внимание на то, что муниципальное казенное предприятие, включенное в план приватизации, является должником, а на его расчетные счета наложен арест.

«Был сделан ряд звонков в службу судебных приставов, которые подтвердили, что они вообще понятия не имеют, почему так», — сказал Илья Селиванов, добавив, что в компании «Т Плюс», которой «Теплоснабжение города Пензы» задолжало крупную сумму, тоже не знают, почему по штрих-коду деньги перечисляются не на счет МКП.

Илья Селиванов выразил обеспокоенность по поводу того, что жителям придется повторно оплачивать услуги, деньги за которые они уже перевели.

В свою очередь Андрей Лузгин отметил, что он в курсе этой ситуации.

«Мы обладаем этой информацией всего один день», — сказал мэр, пообещав разобраться, в чем дело.