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В Пензе открыта горячая линия по вопросам дезинфекции подъездов

15:59 | 02.04.2020 | ЖКХ

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Пенза, 2 апреля 2020. PenzaNews. Горячая линия для приема обращений, касающихся невыполнения управляющими компаниями, жилищно-строительными кооперативами и товариществами собственников жилья требования об обязательной дезинфекции подъездов в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), начала свою работу в Госжилстройтехинспекции Пензенской области.

Главный государственный жилищный инспектор Пензенской области Инна Левченко

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила главный государственный жилищный инспектор региона Инна Левченко, прием звонков осуществляется по номерам: +7 (8412) 94-14-30 и 94-13-91.

«Речь идет о входных группах, о лифтовых помещениях, о холлах. Уделено должно быть внимание обработке поручней, ручек, кнопок, почтовых ящиков, [...] обеспечено проветривание таких помещений, в идеале, конечно, обработка еще и кварцевой лампой», — пояснила она.

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Инна Левченко уточнила, что в Пензенской области управление 2 тыс. 742 многоквартирными домами осуществляют УК, еще 688 — ТСЖ и ЖСК.

По ее словам, пока большинство жалоб поступает от жильцов ТСЖ, которыми руководят, как правило, люди в возрасте.

«У них вот больше проблем с покупкой, с передвижением по городу. Конечно, не были готовы к этому люди», — отметила она.

Инна Левченко особо обратила внимание на то, что до 1 мая приостановлены проверки, чтобы управляющие компании бросили все силы и средства на дезинфекцию подъездов.

Она подчеркнула, что в случае игнорирования обязательных требований информация будет передана в Роспотребнадзор для привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.

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