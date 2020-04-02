В Пензе открыта горячая линия по вопросам дезинфекции подъездов
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Пенза, 2 апреля 2020. PenzaNews. Горячая линия для приема обращений, касающихся невыполнения управляющими компаниями, жилищно-строительными кооперативами и товариществами собственников жилья требования об обязательной дезинфекции подъездов в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), начала свою работу в Госжилстройтехинспекции Пензенской области.
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Как сообщила главный государственный жилищный инспектор региона Инна Левченко, прием звонков осуществляется по номерам: +7 (8412) 94-14-30 и 94-13-91.
«Речь идет о входных группах, о лифтовых помещениях, о холлах. Уделено должно быть внимание обработке поручней, ручек, кнопок, почтовых ящиков, [...] обеспечено проветривание таких помещений, в идеале, конечно, обработка еще и кварцевой лампой», — пояснила она.
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Инна Левченко уточнила, что в Пензенской области управление 2 тыс. 742 многоквартирными домами осуществляют УК, еще 688 — ТСЖ и ЖСК.
По ее словам, пока большинство жалоб поступает от жильцов ТСЖ, которыми руководят, как правило, люди в возрасте.
«У них вот больше проблем с покупкой, с передвижением по городу. Конечно, не были готовы к этому люди», — отметила она.
Инна Левченко особо обратила внимание на то, что до 1 мая приостановлены проверки, чтобы управляющие компании бросили все силы и средства на дезинфекцию подъездов.
Она подчеркнула, что в случае игнорирования обязательных требований информация будет передана в Роспотребнадзор для привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.