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Пензенский губернатор потребовал ужесточить контроль за дезинфекцией подъездов

11:21 | 02.04.2020 | ЖКХ

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Пенза, 2 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от начальника Госжилстройтехинспекции региона Инны Левченко ужесточить контроль за соблюдением организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, требования о дезинфекции подъездов в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Пензенский губернатор потребовал ужесточить контроль за дезинфекцией подъездов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это касается всех управляющих компаний, жилищно-строительных кооперативов на территории Пензенской области. Они обязаны приводить в порядок подъезды, они обязаны с моющими, дезинфицирующими средствами мыть эти подъезды», — сказал глава региона.

Он обратил внимание на то, что денежные средства на эти цели у управляющих компаний есть, поскольку они регулярно взимают плату с граждан.

«Пусть обеспечат технических работников необходимыми средствами защиты», — распорядился Иван Белозерцев.

В своем аккаунте в Instagram он также разместил телефон и адреса электронной почты Госжилстройтехинспекции Пензенской области, по которым жители могут сообщить о фактах халатного отношения к уборке подъездов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в соответствии с постановлением губернатора Пензенской области от 27 марта, Госжилстройтехинспекции региона поручено организовать работу управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК по обработке входных групп подъездов, лестничных маршей и лифтов, уделяя при этом особое внимание дверным ручкам, выключателям и другим контактным поверхностям.

Согласно документу, обработка должна проводиться каждые два часа с использованием дезинфицирующих средств.

Помимо этого, поставлена задача регулярно проветривать подъезды, а при обработке лифтовых кабин использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели.

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