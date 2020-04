Пензенский губернатор потребовал ужесточить контроль за дезинфекцией подъездов

View this post on Instagram

Получил от вас несколько обращений по поводу работы Управляющих компаний. К недобросовестным будем применять самые жесткие меры! Обо всех фактах халатного отношения к обработке подъездов можно сразу сообщать в региональную Госжилстройтехинспекцию, ее контакты: (8412) 94-13-91, ginsp58@mail.ru, @gzn058. #Пенза #стопкоронавирус #здоровьевприоритете #работаУК #ГЖИ