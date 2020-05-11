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Минстрой России включил два пензенских проекта в реестр лучших практик благоустройства

14:20 | 11.05.2020 | ЖКХ

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Пенза, 11 мая 2020. PenzaNews. Два реализованных в Пензе проекта — по реконструкции площади имени В.И. Ленина в центральной части города и созданию парка Времен в микрорайоне Арбеково — включено в федеральный реестр лучших практик благоустройства, который сформирован Минстроем России по итогам 2019 года.

Минстрой России включил два пензенских проекта в реестр лучших практик благоустройства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего по результатам рассмотрения 536 проектов конкурсная комиссия отобрала 132.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны, наибольшее количество практик представили Санкт-Петербург, Липецкая, Ленинградская, Московская, Нижегородская области, Республика Коми, Красноярский край и Ханты-Мансийский автономный округ.

Впервые федеральный реестр лучших практик по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» был сформирован в 2017 году. Из 538 заявок было отобрано 125 проектов, в том числе два от Пензенской области: благоустройство ЖК «Фаворит» в Пензе и ЖК «Лазурный» в микрорайоне «Город «Спутник» на территории села Засечного.

По итогам 2018 года в федеральный реестр из 454 заявок комиссией было отобрано 165 лучших проектов, в том числе четыре от Пензенской области: благоустройство зоны отдыха в селе Чемодановка, центрального парка в Никольске, зоны отдыха «Лесная» в Заречном, а также части улицы Советской и Аллеи героев в Башмаково.

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