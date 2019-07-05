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Четыре пензенских проекта включены в реестр лучших практик благоустройства

08:31 | 05.07.2019 | Общество

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Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Проекты, реализованные в 2018 году на общественных территориях четырех муниципальных образований Пензенской области, приказом Минстроя РФ включены в федеральный реестр лучших практик благоустройства.

Четыре пензенских проекта включены в реестр лучших практик благоустройства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, высокую оценку получила зона отдыха «Лесная» в Заречном, городской парк в Никольске, Аллея героев в Башмаково и открытая площадка для семьи на территории Чемодановского сельсовета Бессоновского района.

Все они реализованы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

По итогам работы в 2019 году планируется направить на включение в реестр не менее двух проектов благоустройства, сообщается на сайте управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

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По данным на сайте Минстроя России, для включения в реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2018 году, поступило 454 заявки из 84 регионов страны. Наибольшее количество заявок представили Санкт-Петербург, Ленинградская, Московская, Челябинская области, Республика Коми.

По итогам отбора в список вошли 165 проектов из 112 городов, расположенных на территории 60 субъектов страны.

Впервые федеральный реестр лучших практик по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» был сформирован в 2017 году. Из 538 заявок было отобрано 125 проектов, в том числе два пензенских.

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