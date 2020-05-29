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В Терновке и на ГПЗ-24 на несколько часов приостановят подачу электроэнергии

16:13 | 29.05.2020 | ЖКХ

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Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Подача электроэнергии будет приостановлена в микрорайонах Терновка и ГПЗ-24 города Пензы с 17.00 до 19.00 пятницы, 29 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Пензаэнерго».

В Терновке и на ГПЗ-24 на несколько часов приостановят подачу электроэнергии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В компании пояснили, что данная мера обусловлена необходимостью устранения последствий падения кабеля связи, принадлежащего одному из сотовых операторов, на неизолированные провода воздушной линии напряжением 110 кВ.

«Кабель связи был проведен между двумя многоэтажными домами в микрорайоне Терновка. В настоящее время он представляет угрозу не только для энергоснабжения, но и жизни потребителей. В случае замыкания проводов ВЛ восстановительные работы займут продолжительное время», — сказали в филиале.

В пресс-службе обратили внимание на то, что, согласно правилам безопасности, проведение работ в таких случаях допустимо только при отключении воздушных линий.

«Энергоснабжение медицинского учреждения, осуществляющего лечение пациентов с [коронавирусной] инфекцией COVID-19, будет вестись по резервным схемам», — подчеркнули в компании.

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