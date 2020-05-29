В Пензе обсуждают повышение платы за аренду сетей, переданных «Горводоканалу» ЖКХ

Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Вопрос о повышении платы за аренду сетей, переданных ООО «Горводоканал» (с 2018 года входит в группу компаний «Российские коммунальные системы»), обсуждается в Пензе. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«Сети были предоставлены [«Горводоканалу»] в аренду на 49 лет. Я сейчас точно не помню, но прошло с момента их предоставления примерно 15 [лет], то есть они в аренде будут находиться еще 34 [года] или 35 лет», — сказал он в ходе 10-й очередной сессии пензенской гордумы, на которой депутаты подняли вопрос о правомерности взимания данной организацией с промышленных предприятий платы за негативное воздействие на сети, принадлежащие муниципалитету.

Андрей Лузгин обратил внимание на то, что взимаемые денежные средства, которых в действительности предприятием получено не так много, поскольку выставляемые им суммы в ряде случаев оспариваются в судебном порядке, направляются на мероприятия, связанные с улучшением экологической ситуации.

«Их не тратит «Горводоканал» на свое содержание. Их не тратит «Горводоканал» на прибыль акционеров. Все эти денежные средства целевые», — подчеркнул мэр Пензы.

Говоря об арендной плате за сети, он уточнил, что она полностью направляется на проведение ремонта.

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«В настоящий момент времени мы рассматриваем вопрос о повышении этой арендной платы. [...] Есть процедура, связанная с повышением. Вы знаете, что мы должны провести аукцион на оценочные работы. Там всего больше 4 тыс. объектов. Мы эти денежные средства, наверное, будем просить на следующей сессии, пока не знаю, из каких источников, [...] чтобы мы заказали оценку сетей. Соответственно, арендная плата будет устанавливаться на основании проведенной оценки», — пояснил Андрей Лузгин.

По его словам, при повышении арендной платы необходимо учитывать, что ее размер отразится на тарифе.

«Поэтому, когда мы говорим про величину арендной платы, нужно помнить, что все будет переложено на потребителя. Мы можем повысить арендную плату — да, у нас будет увеличение денежных средств, поступающих на реновацию, да, мы решим проблемы, связанные с количеством порывов и с бесперебойностью подачи воды, но за это заплатит не «Горводоканал». Нужно помнить, что за это заплатят потребители, потому что все эти затраты будут отнесены в тариф. Предлагая те или иные решения, нам нужно помнить о всех наших последствиях, которые за этим будут идти», — отметил глава администрации Пензы.