Подрядчик приступит к строительству водопровода в поселке ЗИФ на текущей неделе ЖКХ

Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Подрядная компания «СитиСтрой» планирует начать прокладывать водопровод в поселок ЗИФ города Пензы на текущей неделе. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Магомед Агамагомедов в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 30 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин обратил внимание на то, что жители переживают по поводу того, будут ли работы завершены в срок.

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Поселок ЗИФ

«Надо ускорить работу», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 апреля 2020 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» и ООО «СитиСтрой» заключили муниципальный контракт на прокладку водопровода в поселок ЗИФ, который удален от центра.

Его цента составила 36,6 млн. рублей.

Финансирование будет осуществляться из регионального и городского бюджетов в рамках «Чистая вода» госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2022 годы».

Работы планируется выполнить к концу сентября 2020 года.