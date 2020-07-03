Горячую воду отключат на некоторых улицах Пензы на две недели ЖКХ

Пенза, 3 июля 2020. PenzaNews. Горячее водоснабжение потребителей, присоединенных к котельным «Южная», «Галетная» и «Поселок Монтажный» в Пензе, будет приостановлено с 6 июля на две недели. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные компании «Пензтеплоснабжение».

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Ожидается, что горячей воды в этот период не будет по адресам: улица Бригадная, 8; улица Вадинская, 6, 6А, 7, 7А, 9, 10,11, 11А, 13, 23, 27, 29, 31, 41, 42, 44, 44А; улица Галетная, 11, 11А, 19; улица ДОС-3; улица Ивановская, 71, 143, 168; улица Пушанина, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9А, 9Б, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54; улица Сосновая, 16, 18А, 20, 22; улица Сухумская, 11; улица Терешковой, 1, 3, 5, 5А, 6, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38.

Кроме того, без горячего водоснабжения останутся дома по адресам: улица Терновского, 148, 150, 152, 154, 154А, 156, 156А, 158, 158А, 158Б, 158В, 160, 160А, 162, 162А, 164, 166, 170, 172, 174, 176, 180, 182, 186, 190, 192, 199, 201, 203, 207, 209, 212, 214, 251; улица Токарная, 14, 16, 18; улица Ушакова, 1, 2, 16А; улица Черепановых, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14А; улица Экспериментальная, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Электрический проезд, 1, 3, 10.

Отключение связано с необходимостью проведения плановых ремонтных работ в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.