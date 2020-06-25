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Лузгин и Мутовкин проголосовали за проект благоустройства верхней части улицы Московской

15:50 | 25.06.2020 | ЖКХ

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Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. Мэр Пензы Андрей Лузгин и глава города Владимир Мутовкин поддержали проект благоустройства верхней части улицы Московской в ходе голосования по отбору общественной территории для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Лузгин и Мутовкин проголосовали за проект благоустройства верхней части улицы Московской. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя свой выбор, Андрей Лузгин пояснил, что необходимо завершить работы в центральной части города — на протяжении от Соборной площади до Фонтанной и далее вниз по улице Московской, чтобы было единое пространство.

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«В этом году мы делаем три сквера, и верхняя часть главной пешеходной улицы — это единственный элемент, который в центре города остается неблагоустроенным. Ремонт давно не проводился, плитка износилась, требуется новое озеленение», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в Пензе в 2021 году по муниципальной программе формирования современной городской среды, организовано 25 июня с 8.00 до 19.00.

Оно проводится в администрациях Ленинского, Первомайского, Октябрьского и Железнодорожного районов города.

В перечень для голосования включено 22 территории: 14 скверов, правый берег набережной реки Суры, три парка, участок вблизи Арбековских прудов, Привокзальная площадь, улицы Московская и Бакунина.

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