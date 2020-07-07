В мэрии обсудили, когда в разных районах Пензы включат горячую воду ЖКХ

Пенза, 7 июля 2020. PenzaNews. Возобновление горячего водоснабжения, которое приостановлено в разных районах Пензы в связи с ремонтом сетей и оборудования в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону, стало одной из главных тем еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 7 июля.

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«Теплоснабжающие организации ведут плановый ремонт сетей перед отопительным сезоном, а также устраняют аварии после гидравлических испытаний. Работы проводятся с отключением горячего водоснабжения. Это создает неудобства жителям, поэтому надо контролировать ход ремонта. Чем короче сроки, тем лучше для горожан», — отметил глава администрации города Андрей Лузгин, обращаясь к подчиненным.

Как сообщает пресс-служба мэрии, согласно озвученной на совещании информации, компания «Т Плюс теплосеть Пенза» планирует завершить работы на улице Российской и возобновить подачу ресурса до 16 июля. В отдельных домах на улицах Чапаева, Красной, Куйбышева, Лермонтова, Беляева, Кулибина, Ударной, Циолковского, Луначарского, Герцена, Ухтомского, Октябрьской и на проспекте Победы горячая вода появится 8 июля, а работы на сетях в микрорайоне Север, на проспекте Строителей, на улицах Онежской и Глазунова намечено закончить к вечеру 7 июля.

МКП «Теплоснабжение» в течение дня планирует устранить утечки, из-за которых приостановлено горячее водоснабжение в нескольких домах на улицах Карпинского, Кижеватова, Суворова, Коммунистической, Ворошилова, Ленина, 8 Марта и Заводской.

АО «Пензтеплоснабжение» выполняет плановые работы в двух котельных, после завершения которых горячая вода должна вернуться в дома на улицах Токарной, Галетной и Бригадной к утру 13 июля, на улицах Экспериментальной, Пушанина, Терновского, Терешковой, Вадинской, ДОС, Ивановской и Электрическом проезде — к утру 20 июля.

В микрорайонах ГПЗ-24 и Маяк горячее водоснабжение будет восстановлено после окончания плановых работ ОАО «ЭСП» к утру 13 июля.