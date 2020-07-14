В Пензенской области увеличен объем средств, которые вправе израсходовать Фонд капремонта ЖКХ

Пенза, 14 июля 2020. PenzaNews. Объем средств, которые Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области ежегодно вправе израсходовать на реализацию краткосрочного плана, увеличен с 90% до 95% от суммы взносов, поступивших за предшествующий год, и остатка средств, не использованных регоператором за этот период.

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Соответствующее изменение внесено в ч. 2 ст. 17 закона «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области» в ходе 32-й внеочередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся во вторник, 14 июля.

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Как пояснил исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Дмитрий Герасимов, объем работ в последнее время значительно увеличился.

«Если в прошлом году у нас было 253 дома, где региональный фонд выступал заказчиком, то в этом году — 419», — сказал он, добавив, что размер взноса при этом остался прежним — 7 рублей 50 копеек на 1 кв. метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику.

Дмитрий Герасимов уточнил, что на выполнение краткосрочного плана реализации программы капремонта в 2020 году регоператору не хватает примерно 300 млн. рублей.

По его словам, увеличение до 95% объема средств, которые вправе израсходовать фонд, позволит дополнительно направить на капремонт около 60 млн. рублей, а для получения недостающих 240 млн. рублей планируется взять кредит.