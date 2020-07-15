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В Пензе на подъездах домов разместили информацию о долгах за тепло и горячую воду

11:57 | 15.07.2020 | ЖКХ

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Пенза, 15 июля 2020. PenzaNews. Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») разместил на информационных досках многоквартирных домов 23 тыс. объявлений с указанием номеров квартир неплательщиков за отопление и горячую воду, а также размера задолженности.

В Пензе на подъездах домов разместили информацию о долгах за тепло и горячую воду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации энергосбытовой компании, в списки попали те клиенты, которые на протяжении двух и более месяцев не оплачивали жилищно-коммунальные услуги.

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Как сообщил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров, по состоянию на 1 июля жители Пензы задолжали за тепло и горячее водоснабжение 200 млн. рублей.

«Многие клиенты до сих пор не рассчитались за отопление после окончания осенне-зимнего периода. В рамках акции «Внимание, должник!» мы приняли решение разместить объявления на подъездах домов и напомнить о необходимости своевременной оплаты», — сказал он.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте филиала, в отношении неплательщиков компания применяет весь комплекс мер, предусмотренных действующим законодательством, включая взыскание задолженности через суд, наложение ареста на расчетные счета и имущество, а также запрета на совершение регистрационных действий с недвижимостью и транспортом.

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