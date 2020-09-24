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В Пензе 26 сентября пройдет субботник

10:45 | 24.09.2020 | ЖКХ

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Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. Городской субботник пройдет в Пензе 26 сентября. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Олег Денисов.

В Пензе 26 сентября пройдет субботник. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дадим старт осеннему месячнику по благоустройству. В рамках этих мероприятий планируем не только ликвидировать несанкционированные навалы мусора и убрать опавшую листву, но и посадить деревья — саженцы липы, рябины, клена и голубых елей», — сказал он.

Вице-мэр уточнил, что в микрорайонах жилой застройки намечено высадить более 2 тыс. саженцев.

«Для озеленения придомовой территории необходимо обратиться в свою управляющую компанию, которая через районную администрацию обеспечит жителей многоквартирных домов посадочным материалом. Также администрации районов города окажут помощь с вывозом собранного мусора», — пояснил Олег Денисов.

По его словам, в рамках месячника будут проведены работы по озеленению территорий трех обновленных скверов в центре Пензы.

«В первую очередь высадим 20 крупномеров — взрослых лип высотой 5–7 метров», — цитирует Олега Денисова пресс-служба мэрии.

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