Компания «Т Плюс» подала тепло всем своим клиентам в Пензе ЖКХ

Пенза, 13 октября 2020. PenzaNews. 100% клиентов группы «Т Плюс» в Пензе подключены к теплу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«В настоящее время к системе отопления полностью подключены объекты социальной сферы — на балансе организации 58 школ, 86 детских садов и 17 учреждений здравоохранения. По данным на 13 октября, жилой фонд города обеспечен ресурсом также на 100%», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что отопительный сезон в Пензе стартовал 28 сентября: на первом этапе тепло начали подавать в социально значимые объекты, на втором — с 5 октября — в многоквартирные дома.

«При отсутствии тепла в квартирах жильцам необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ для проверки внутренней системы отопления», — поясняется в сообщении.

В тексте подчеркивается, что в рамках подготовки к отопительному периоду специалисты компании «Т Плюс» своевременно и в полном объеме выполнили все необходимые работы по техническому перевооружению и ремонту оборудования, провели реконструкцию 6,5 км магистральных сетей на сумму 250 млн. рублей и текущий — на 100 млн. рублей.