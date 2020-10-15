Полигон ТБО в Пензе заполнен примерно на 65% — Александр Юлин ЖКХ

Пенза, 15 октября 2020. PenzaNews. Полигон ТБО на улице Осенней в Пензе, где размещаются вывезенные с территории города твердые коммунальные отходы, заполнен примерно на 65%. Об этом заявил начальник управления ЖКХ Пензы Александр Юлин в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по безопасности и городскому хозяйству в четверг, 15 октября.

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Данную тему затронул заместитель главы города Олег Шаляпин, который поинтересовался, на какой период хватит мощностей существующего полигона.

«Я просто вот 5 лет назад задавал вопрос такой же. Мне говорили, [...] что все, он уже у нас переполненный, там на пару лет хватит. И до сих пор там складируют мусор. Когда регоператор заходил, нам завод обещали по переработке, которого сейчас до сих пор нет. Мусор весь вывозится туда. Сколько туда еще можно складировать?» — спросил он.

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В ответ на это Александр Юлин сослался на выводы ООО «Техноэкос», которые содержатся в докладе, подготовленном для депутатов в преддверии заседания комиссии.

«Есть заключение специализированной организации, по которому выдается лицензия. До 2029 года [хватит остаточной вместимости]. Полигон заполнен, как в докладе написано, порядка 65%», — сказал начальник УЖКХ Пензы.

Он уточнил, что объем накопления отходов составляет около 350 тыс. тонн в год.

По словам Александра Юлина, в рамках реализации концессионного соглашения предусмотрено строительство мусоросортировочного завода в течение трех лет с момента передачи концессионеру земельного участка, то есть с 7 мая 2020 года.

Он также не исключил, что при запуске соответствующей федеральной программы удастся провести рекультивацию действующего полигона ТБО.