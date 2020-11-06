EN
19:04:02 Пятница, 6 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Компания «Вторма+» лишена статуса регоператора по обращению с ТКО, его получит «Экопром»

17:44 | 06.11.2020 | ЖКХ

Печать

Пенза, 6 ноября 2020. PenzaNews. Нижегородское общество с ограниченной ответственностью «Экопром» станет региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в южной зоне Пензенской области вместо сердобского ООО «Вторма+», лишенного данного статуса приказом регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.

Компания «Вторма+» лишена статуса регоператора по обращению с ТКО, его получит «Экопром». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Впервые регоператор по обращению с ТКО в южной зоне, к которой относятся семь муниципальных районов — Бековский, Белинский, Каменский, Колышлейский, Малосердобинский, Сердобский и Тамалинский, был определен после запуска мусорной реформы летом 2018 года.

Тогда в ходе конкурсного отбора, объявленного управлением, организация «Вторма+» подала единственную заявку. В итоге с компанией было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории южной зоны. В соответствии с ним, фирма получила статус регоператора на 10 лет.

Читайте также

Качество услуг в сфере обращения с ТКО не отвечает требованиям — Иван Белозерцев

5 октября 2020 года врио начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин подписал приказ, согласно которому ООО «Вторма+» лишено статуса регионального оператора, но обязано исполнять обязанности до дня, определенного соглашением, которое будет заключено с новым регоператором.

Спустя несколько дней управление объявило о проведении конкурсного отбора регионального оператора в южной зоне.

5 ноября конкурсная комиссия рассмотрела заявку, поданную ООО «Экопром», единственным участником которого является ООО «Мехуборка Групп».

Данная заявка признана соответствующей требованиям. Принято решение заключить с ООО «Экопром» соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО в Пензенской области на территории южной зоны.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенцам расскажут об опасности самолечения антибиотиками Под Пензой возбуждено дело по факту взлома аккаунта в Instagram
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 17 детей На уличных торговцев стихийных рынков в Пензе составили протоколы
Молодая жительница Пензы перечислила мошенникам четверть миллиона рублей В Пензе мужчина лишился около 300 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама