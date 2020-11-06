Компания «Вторма+» лишена статуса регоператора по обращению с ТКО, его получит «Экопром» ЖКХ

Пенза, 6 ноября 2020. PenzaNews. Нижегородское общество с ограниченной ответственностью «Экопром» станет региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в южной зоне Пензенской области вместо сердобского ООО «Вторма+», лишенного данного статуса приказом регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.

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Впервые регоператор по обращению с ТКО в южной зоне, к которой относятся семь муниципальных районов — Бековский, Белинский, Каменский, Колышлейский, Малосердобинский, Сердобский и Тамалинский, был определен после запуска мусорной реформы летом 2018 года.

Тогда в ходе конкурсного отбора, объявленного управлением, организация «Вторма+» подала единственную заявку. В итоге с компанией было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории южной зоны. В соответствии с ним, фирма получила статус регоператора на 10 лет.

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5 октября 2020 года врио начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин подписал приказ, согласно которому ООО «Вторма+» лишено статуса регионального оператора, но обязано исполнять обязанности до дня, определенного соглашением, которое будет заключено с новым регоператором.

Спустя несколько дней управление объявило о проведении конкурсного отбора регионального оператора в южной зоне.

5 ноября конкурсная комиссия рассмотрела заявку, поданную ООО «Экопром», единственным участником которого является ООО «Мехуборка Групп».

Данная заявка признана соответствующей требованиям. Принято решение заключить с ООО «Экопром» соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО в Пензенской области на территории южной зоны.