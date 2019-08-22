Качество услуг в сфере обращения с ТКО не отвечает требованиям — Иван Белозерцев ЖКХ

Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Качество услуг, оказываемых в Пензенской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), не соответствует предъявляемым требованиям. Такое мнение выразил губернатор Иван Белозерцев.

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«У физических и юридических лиц большое количество вопросов по вывозу ТКО из дворов, населенных пунктов, по ликвидации несанкционированных свалок. Законодательство действует, региональные операторы есть, но качество услуги не отвечает требованиям», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в четверг, 22 августа.

Иван Белозерцев обратил внимание на то, что расчет платы за вывоз мусора требует доработки.

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«Люди сомневаются в справедливости платы, которая собирается региональными операторами», — отметил глава региона.

Губернатор добавил, что при несоблюдении условий заключенных соглашений следует рассмотреть возможность прекращения сотрудничества с недобросовестными регоператорами.

«Пусть приходят другие, у которых есть ресурсы — техника и люди — и которые будут готовы добросовестно исполнять свои задачи», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», территория Пензенской области в рамках «мусорной реформы» поделена на четыре зоны, за каждой из которых закреплен регоператор по обращению с ТКО: в западной и восточной — ООО «Экопром», в северной — ООО «Управление благоустройства и очистки», в южной — ООО «Вторма+».