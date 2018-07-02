Сердобская фирма «Вторма+» стала регоператором по обращению с ТКО в южной части региона ЖКХ

Пенза, 2 июля 2018. PenzaNews. Статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в южной зоне Пензенской области, к которой относятся семь муниципальных районов — Бековский, Белинский, Каменский, Колышлейский, Малосердобинский, Сердобский и Тамалинский, присвоен ООО «Вторма+», зарегистрированному в Сердобске.

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Заявка данной организации стала единственной, поданной в ходе соответствующего конкурсного отбора, проводившегося управлением ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области. Она была признана соответствующей требованиям, а торги — несостоявшимися.

В итоге между управлением ЖКХ и гражданской защиты населения региона и ООО «Вторма+» подписано соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории южной зоны.

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По его условиям, регоператор будет работать в соответствии с постановлением облправительства от 15 декабря 2016 года №630 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Пензенской области» по регулируемым тарифам, устанавливаемым региональным управлением по регулированию тарифов и энергосбережению.

Статус регионального оператора присвоен организации с момента вступления в силу данного соглашения сроком на 10 лет.

Она должна начать осуществлять деятельность по обращению с ТКО с установленной даты применения тарифа на услуги регоператора, но не позднее, чем с 1 января 2019 года.

Региональный оператор — юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками ТКО, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности данной организации.