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На Шуисте возобновлено строительство ливневой канализации

18:40 | 12.11.2020 | ЖКХ

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Пенза, 12 ноября 2020. PenzaNews. Работы по строительству ливневой канализации на территории микрорайона Шуист возобновлены. Об этом сообщил начальник МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Игорь Умнов.

На Шуисте возобновлено строительство ливневой канализации

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, ранее подрядная организация в полном объеме выполнила обязательства по строительству резервуара-накопителя, линейной части сети ливневой канализации, очистных сооружений и устройству ливнеприемников.

Игорь Умнов добавил, что в ходе осмотра была обнаружена деформация железобетонной конструкции аккумулирующего резервуара, в связи с чем принято решение о повторном проведении геологических изысканий, для чего требовалось демонтировать существующее сооружение и скорректировать проектную документацию.

«В настоящее время проект изменен. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Подрядная организация, с которой был заключен муниципальный контракт, возобновила строительно-монтажные работы на объекте», — уточнил начальник УКСа Пензы.

Он отметил, что реализация данного проекта будет способствовать решению проблемы отведения воды с улиц Чапаева, Чаадаева и Клары Цеткин.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, на выполнение текущих работ дополнительные средства из бюджета города не выделялись.

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