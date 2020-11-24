Губернатор остался доволен качеством жилья для переселенцев в Заводском районе Пензы ЖКХ

Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, который лично проинспектировал ход строительства двух домов в Заводском районе Пензы, остался доволен качеством жилья, возведенного по программе переселения граждан из аварийного фонда.

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Он поинтересовался у управляющего партнера группы компаний «Жилстрой» Марата Акчурина, не будет ли повторения ситуации, произошедшей в микрорайоне Заря, где, по его словам, несколько лет назад жилье для переселенцев по аналогичной программе «строили наспех», в результате чего впоследствии возникли проблемы.

«Мы в Заре построили пять домов. Ни по одному дому проблем нет. В следующем году заканчивается наше 5-летний гарантийное обслуживание этих домов, [...] ни одного судебного иска», — отметил Марат Акчурин.

Иван Белозерцев поблагодарил руководителя группы компаний за реализованные в Пензе проекты по строительству жилья и социально значимых объектов.

Говоря о новых домах в квартале, ограниченном улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского, глава региона констатировал, что застройщик проделал большую работу.

«Вижу, что качественно построили», — сказал губернатор.

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Он призвал представителей мэрии активизировать работу с участниками программы, чтобы после сдачи жилья они смогли оперативно получить квартиры и отпраздновать новоселье до Нового года.

29 декабря 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» и ООО «Строй-Партнер» заключили контракт на выполнение первого этапа работ по строительству домов в квартале, ограниченном улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского.

Он предусматривает возведение двух зданий переменной этажности на 129 и 123 квартиры соответственно.

Согласно данным портала госзакупок, цена контракта изначально составляла более 332 млн. рублей. К настоящему времени она выросла до 362 млн. 62 тыс. 107 рублей. Дата завершения работ перенесена с 30 октября на 20 декабря 2020 года.