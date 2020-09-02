Якушев призвал активнее привлекать застройщиков к реализации программы расселения ветхого жилья ЖКХ

Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Глава Минстроя России Владимир Якушев в ходе визита в Пензу призвал активнее привлекать частных застройщиков к реализации программы расселения ветхого жилья.

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«Нужно активнее привлекать к реализации программы по расселению аварийного жилья частные строительные компании, предоставлять им участки на местах старой застройки, где уже есть развитая социальная инфраструктура», — сказал он во время посещения Заводского района Пензы, где идет строительство двух домов на 252 квартиры.

Министр указал на то, что федеральная программа рассчитана на стимулирование компаний к застройке таких участков.

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Строительство домов по программе расселения аварийного жилья

Как сообщает пресс-служба областного правительства, два многоквартирных дома в квартале, ограниченном улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского, предназначены для переселения 433 человек, проживающих в 225 жилых помещениях площадью 5 тыс. 205 кв. метров. Строительство ведется по этапу реализации программы 2019–2020 годов.

По этапу 2020–2021 годов планируется продолжить строительство в Заводском районе. Запроектировано три дома переменной этажности на 242 квартиры: 186 для участников программы расселения ветхого фонда и 56 для детей-сирот.