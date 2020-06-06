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Фундамент дома №110 на улице Новоселов в Пензе усилят до конца ноября — мэрия

10:29 | 06.06.2020 | ЖКХ

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Пенза, 6 июня 2020. PenzaNews. Организация «Академпроект», с которой заключен контракт на капитальный ремонт дома №110 на улице Новоселов в Пензе, должна выполнить строительно-монтажные работы по усилению фундамента до конца ноября 2020 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Фундамент дома №110 на улице Новоселов в Пензе усилят до конца ноября — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подрядчик уже вышел на объект, проводятся подготовительные работы, закуплены необходимые материалы», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что по домам №111 и №114 завершается разработка проектной документации, экспертиза которой будет готова в сентябре.

В сообщении отмечается, что документацию по домам №112 и №115 только предстоит подготовить, причем это будет сделано за счет средств городского бюджета.

«Дома по улицам Новоселов и Сузюмова построены в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2013–2017 годы». Это 20 многоквартирных домов на 1 тыс. 761 квартиру. В ходе эксплуатации на некоторых из них были выявлены строительные дефекты», — напоминается в тексте.

В нем уточняется, что некоторые другие дефекты уже устранены.

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Суд прекратил уголовное дело по факту строительства некачественного жилья в Заре

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе 2015 года между департаментом ЖКХ Пензы и ООО «Сурский квартал» был заключен муниципальный контракт на полный комплекс работ по строительству многоквартирных домов для граждан, расселяемых из аварийного и ветхого жилья. В феврале права муниципального заказчика перешли к управлению капитального строительства Пензы. Стоимость работ по контракту превысила 1 млрд. рублей.

В ноябре 2017 года суд признал застройщика «Сурский квартал» банкротом.

В октябре 2018 года из-за дефектов в домах, возведенных в Заре, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 4 июня 2020 года суд прекратил данное уголовное дело в связи с истечением сроков давности. Александр Салмин, который в период начала строительства домов был временно исполняющим обязанности гендиректора «Сурского квартала», освобожден от уголовной ответственности.

В декабре 2018 года по факту строительства некачественного жилья в Заре было открыто еще одно уголовное дело — по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

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