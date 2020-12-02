В Пензе подведены итоги работы по благоустройству дворов ЖКХ

Пенза, 2 декабря 2020. PenzaNews. Представители администрации Пензы подвели итоги проведенной в 2020 году работы по благоустройству по программе формирования современной городской среды.

Фото: Penza-gorod.ru

В текущем году в нее было включено восемь дворовых территорий: в Ленинском — ограниченные домами №34, №36, №38 на улице Карпинского и №192А на улице Суворова; №1А и №19 на улице Фурманова; в Железнодорожном — Жемчужный проезд, 2; улица Клары Цеткин, 17; в Первомайском районе — вблизи домов №9 и №11 на улице Кижеватова; №11, №18, №20 и №22 на улице Пушанина; в Октябрьском — на проспекте Строителей, 25; около домов №27, №29 и №33 на улице Ладожской.

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Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, выполнен ремонт асфальтового покрытия на сумму 35 млн. рублей, установлены малые архитектурные формы на 1,4 млн. рублей и детское игровое оборудование на 6,4 млн. рублей.

Отремонтировано более 20 тыс. кв. метров проездов и тротуаров, обустроены парковочные места на площади 7 тыс. кв. метров.

Благодаря синхронизации реализации программы формирования современной городской среды и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») выполнены примыкания территорий дома №25 на проспекте Строителей и автодороги; домов №9 и №11 на улице Кижеватова и автодороги на улице Окружной.

Мероприятиями программы, по официальным данным, было охвачено более 6 тыс. жителей.