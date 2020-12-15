«Т Плюс» в 2021 году планирует вложить в теплосети Пензы около 480 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. «Т Плюс» планирует вложить в тепловые сети Пензы около 480 млн. рублей в 2021 году. Об этом журналистам сообщил главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.

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По его словам, 220 млн. рублей намечено направить на ремонт тепломагистралей.

Сергей Мишанин добавил, что сети МКП «Теплоснабжение города Пензы», которые с 1 января 2021 года перейдут в ведение «Т Плюс», также потребуют значительных расходов.

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«Они будут составлять порядка 150 млн. рублей на реконструкцию и 50 млн. рублей на ремонт. Плюс инвестмероприятия. Таким образом, в теплосетевую структуру Пензы — это и тепломагистрали, и квартальные сети, вновь приобретенные нами, — будет вложено порядка 480 млн. рублей», — отметил он.

Главный инженер филиала выразил уверенность в том, что в ближайшие годы благодаря переходу Пензы на ценовую зону теплоснабжения эта сумма будет увеличиваться.

Сергей Мишанин подчеркнул, что усилия компании по модернизации сетей дают ощутимые результаты: в осенне-зимний период 2018–2019 годов число дефектов на тепломагистралях составляло 77, в прошлом отопительном сезоне — 24, с начала текущего — зафиксировано только четыре повреждения.