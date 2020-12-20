Не все жильцы аварийного дома №11 на улице 9 Января в Пензе получат новые квартиры ЖКХ

Пенза, 20 декабря 2020. PenzaNews. Не все жильцы дома №11 на улице 9 Января в Пензе, который был признан аварийным 29 октября 2015 года и должен быть расселен до конца текущего года, получат новые квартиры. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«Для переселения его жильцов в Заводском районе завершается возведение нового дома. В него переедут 29 семей», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в связи с изменениями законодательства другим собственникам жилых помещений предоставить новые квартиры невозможно.

«В частности, в соответствии с поправками — п. 8.2 ст. 32 ЖК РФ — граждане, которые приобрели жилое помещение после признания дома аварийным, имеют право только на выплату возмещения за изымаемые квадратные метры жилья. Размер выплаты не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения. При этом в подобных случаях кодекс не предусматривает предоставление другого жилья взамен приобретенного. Исключения составляют только граждане, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования», — сказано в сообщении.

В нем поясняется, что представители власти провели с жильцами дома встречу, в ходе которой проанализировали каждую такую ситуацию.

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По словам заместителя главы администрации Пензы Олега Денисова, людям рекомендовано обращаться за защитой своих прав в суд.

«Во многих случаях выкупная стоимость, определенная оценкой, недостаточная для приобретения другого жилья, поэтому мы рекомендуем обратиться в суд. На данный момент у муниципалитета нет альтернативного законного выхода из сложившейся ситуации, а решение суда мы обязаны будем исполнить», — сказал он.

Вице-мэр добавил, что если у граждан после расселения появляется право на получение жилья по социальному найму, то оно будет предоставлено в установленном законом порядке.

Согласно данным ГИС ЖКХ, четырехэтажный дом №11 на улице 9 Января в Пензе был введен в эксплуатацию в 1937 году. В нем расположено 39 жилых помещений.

В 2010 году межведомственная комиссия признала помещения в нем непригодными для проживания. В 2015 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

В программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Пензе на 2013–2017 годы» он не вошел, так как признан аварийным после 1 января 2012 года.

Расселить дом планируется по этапу 2019–2020 годов.