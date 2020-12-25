В Пензе управляющая компания оштрафована на 250 тыс. рублей ЖКХ

Пенза, 25 декабря 2020. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Уютный дом», осуществляющее управление многоквартирным домом №26 на улице Ленина в Пензе с 1 мая 2017 года, оштрафовано на 250 тыс. рублей по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии», главный инженер организации — на 25 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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«В ходе осмотра помещений и территории многоквартирного дома установлено, что его крыша находится в неудовлетворительном состоянии, в месте расположения подъезда №5 выявлены протечки с кровли, намокание, местами не обеспечена плотность сопряжения между металлическими профилированными листами покрытия крыши и плотное примыкание к выступающим элементам, имеются механические повреждения. В чердачном помещении имеются скопления мусора. Повсеместно отсутствует заполнение слуховых окон», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии, отслаивается штукатурный слой, в месте расположения подъездов №4 и №5 происходит разрушение балконных плит, видны частичные обвалы их краев, щели.

«В местах общего пользования имеются отслоения штукатурного, лакокрасочного и побелочного слоев потолков и стен, керамической плитки, разрушения напольного покрытия. В подъездах №3 и №4 между вторым и третьим этажами демонтированы отопительные приборы», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что по результатам проверки руководителю управляющей компании было внесено представление об устранении выявленных нарушений, их причин и условий, им способствующих, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

В пресс-службе уточнили, что постановления о назначении штрафов, вынесенные по возбужденным прокурором делах об административном правонарушении, пока не вступили в законную силу.