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В Пензе чиновники вышли на уборку снега — мэрия

16:44 | 14.01.2021 | ЖКХ

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Пенза, 14 января 2021. PenzaNews. 128 сотрудников администрации Пензы, различных управлений и ведомств, городской думы, а также 87 представителей областного правительства вышли на уборку снега в четверг, 14 января, в связи с обильным снегопадом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В Пензе чиновники вышли на уборку снега — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мобильные бригады расчищают снежные завалы возле пешеходных переходов, на остановках, тротуарах и подходах к образовательным учреждениям в разных районах города», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что специалисты управления и департамента ЖКХ Пензы приводят в порядок дорожки на улицах Шевченко, Новый Кавказ, Бакунина, тротуары к детсаду №88 и лицею №2.

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«Сотрудники министерства сельского хозяйства области, регионального Минлесхоза, управления по обеспечению деятельности мировых судей области, городской администрации распределены в Железнодорожном районе — возле школ №43, 40, 66, 41, 47, 24. Территорию филиала детского сада №5 и подходы к школе №77 расчистили работники муниципальной пожарной части на улице Антонова», — добавляется в сообщении.

В тексте уточняется, что сотрудники аппарата правительства Пензенской области, регионального Минсельхоза, администрации Ленинского района города и мэрии очистили дорожки у школ №49, 58, корпуса №1 лицея №2, детсада №103, а также от улицы Бакунина до лицея №2.

Из сообщения также следует, что сотрудники администрации Первомайского района Пензы и горспорткомитета задействованы на улицах Ватутина, Краснова, у пункта выдачи детского питания, школы №28, поликлиники на улице Калинина и областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

«Главная цель работ — обеспечить комфортное передвижение по основным пешеходным маршрутам», — подчеркивается в нем.

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