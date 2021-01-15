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Проект актуализированной схемы теплоснабжения Пензы будет направлен в Минэнерго в марте

13:38 | 15.01.2021 | ЖКХ

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Пенза, 15 января 2021. PenzaNews. Проект актуализированной схемы теплоснабжения Пензы будет направлен в Минэнерго России на утверждение в марте. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Юлин.

Проект актуализированной схемы теплоснабжения Пензы будет направлен в Минэнерго в марте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время разрабатывается актуализированная схема теплоснабжения города с учетом предложений теплоснабжающих организаций. В феврале мы должны завершить проект, в марте — провести публичные слушания и направить проект до 26 марта 2021 года на рассмотрение и утверждение в Минэнерго России», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в пятницу, 15 января.

Александр Юлин призвал представителей ресурсоснабжающих организаций к плодотворному сотрудничеству в данном вопросу.

«Просим ответственно подойти к делу и предоставить всю необходимую информацию в срок», — сказал начальник УЖКХ Пензы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, до окончания переходного периода по внедрению новой модели рынка тепла — до 26 июля — должны быть опубликованы стандарты качества обслуживания единой теплоснабжающей организацией потребителей тепловой энергии.

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