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Пашнин считает, что переход на «альткотельную» будет способствовать развитию конкуренции

11:07 | 12.02.2021 | ЖКХ

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Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. Директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Петр Пашнин считает, что отнесение Пензы к ценовой зоне теплоснабжения будет способствовать развитию конкуренции на рынке.

Пашнин считает, что переход на «альткотельную» будет способствовать развитию конкуренции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в настоящее время управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области устанавливает тариф для каждой теплоснабжающей организации отдельно, их потребители платят совершенно разные суммы за одну и ту же услугу, при этом на качестве это никак не отражается.

«К эффективности [...] тарифное регулирование никак не стимулировало», — отметил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся на пензенской ТЭЦ-1.

Петр Пашнин добавил, что при переходе на так называемую «альткотельную» регулятор будет ежегодно устанавливать предельную цену — единую для всех поставщиков тепла в городе.

«Она будет зависеть от цены газа в регионе, от цены электроэнергии в регионе, от ставки рефинансирования банка, и она будет прозрачной», — сказал директор филиала.

Он предположил, что в этой ситуации компании, у которых себестоимость ресурса была выше и которые в рамках тарифного регулирования могли взимать с потребителей более высокую плату, будут вынуждены искать пути минимизации затрат.

«Будет конкуренция», — подчеркнул Петр Пашнин.

По его мнению, организации, не желающие вкладываться в модернизацию оборудования и повышение своей эффективности, уйдут с рынка.

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