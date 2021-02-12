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Компания «Т Плюс» начала выставлять в Пензе единую квитанцию за отопление и горячую воду

11:22 | 12.02.2021 | ЖКХ

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Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. Компания «Т Плюс», которая в конце 2020 года приобрела имущество МКП «Теплоснабжение города Пензы», начала выставлять единую квитанцию за отопление и за горячую воду.

Компания «Т Плюс» начала выставлять в Пензе единую квитанцию за отопление и горячую воду

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») Павел Овчаров, квитанция за январь 2021 года, которую жители получат в феврале, содержит три строки: «Отопление», «ГВС компонент ХВ» и «ГВС компонент ТЭ».

По его словам, тариф на горячую воду установлен приказом управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области №6 от 29 января: компонент на холодную воду — 26 рублей 34 копейки за кубометр, компонент на тепловую энергию — 1 тыс. 821 рубль 88 копеек за 1 Гкал.

«Он точно такой же, как действовал во втором полугодии 2020 года», — подчеркнул руководитель филиала.

Павел Овчаров особо обратил внимание на то, что все вопросы, связанные с начислениями за горячую воду и долгами, возникшими в 2020 году, необходимо решать с прежним поставщиком — МКП «Теплоснабжение города Пензы» — или управляющей компанией.

«В квитанции у нас начинается дебиторская задолженность с нуля», — сказал он.

Директор филиала добавил, что узнать интересующую информацию по начислениям за 2021 год жители могут по телефонам, указанным на квитанциях, выставленных «Т Плюс».

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