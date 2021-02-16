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В Пензе начата подготовка к паводку

12:28 | 16.02.2021 | ЖКХ

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Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. Реализация мероприятий, направленных на снижение возможных негативных последствий паводка, начата в Пензе. Об этом сообщил начальник городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексей Михайлов.

В Пензе начата подготовка к паводку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уточняем количество водооткачивающей техники, места временного размещения граждан в случае необходимого отселения, количество транспорта для этого. Приводим в готовность откачивающую технику, плавсредва и решаем остальные вопросы», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 16 февраля.

Алексей Михайлов добавил, что необходимые рекомендации доведены до руководства управляющих компаний.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил проанализировать наличие и состояние техники не только муниципальных предприятий, но и подрядных организаций, чтобы в случае необходимости была возможность привлечь ее для ликвидации подтоплений, сообщает пресс-служба мэрии.

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