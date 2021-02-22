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Прокуратура выявила нарушение сроков выплаты зарплаты работникам сердобского «Водоканала»

12:27 | 22.02.2021 | ЖКХ

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Сердобск, 22 февраля 2021. PenzaNews. Представители прокуратуры выявили нарушение сроков выплаты зарплаты сотрудникам муниципального казенного предприятия «Водоканал» в городе Сердобске Пензенской области.

Прокуратура выявила нарушение сроков выплаты зарплаты работникам сердобского «Водоканала»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в нарушение положений ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата за сентябрь 2020 года 87 работникам [...] выплачена в октябре 2020 года с нарушением срока выплаты, установленного трудовыми договорами, а также локальными актами», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона.

В нем добавляется, что по результатам проверки в отношении директора МКП «Водоканал» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

«Кроме того, ему внесено представление», — отмечается в тексте.

В пресс-релизе уточняется, что акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

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