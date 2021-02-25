В Пензе объявлен новый аукцион на строительство трех домов для переселения граждан ЖКХ

Пенза, 25 февраля 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило новый аукцион на возведение трех домов для переселения граждан из аварийного жилья в квартале, ограниченном улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского, с начальной (максимальной) ценой 348 млн. 374 тыс. 700 рублей.

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Это более чем на 46 млн. рублей превышает сумму, фигурировавшую в контракте, который 29 декабря 2020 года был заключен с ООО «Строй-Партнер», а 2 февраля 2021-го расторгнут по соглашению сторон.

Согласно сведениям, размещенным на официальном портале госзакупок, в трех домах будет 242 квартиры.

Один из домов — 7-этажный. В нем будет располагаться 17 квартир: 13 двухкомнатных, три трехкомнатные, а также одна четырехкомнатная.

В другом доме переменной этажности будет находиться 207 однокомнатных квартир.

В третьем доме, который будет иметь 7 этажей, намечено разместить 18 квартир: 12 двухкомнатных и шесть трехкомнатных.

Работы по контракту должны быть начаты 22 марта. Завершить их намечено к 1 декабря 2021 года.

Электронный аукцион по определению подрядчика состоится 4 марта.