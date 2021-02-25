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В Пензе объявлен новый аукцион на строительство трех домов для переселения граждан

15:05 | 25.02.2021 | ЖКХ

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Пенза, 25 февраля 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило новый аукцион на возведение трех домов для переселения граждан из аварийного жилья в квартале, ограниченном улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского, с начальной (максимальной) ценой 348 млн. 374 тыс. 700 рублей.

В Пензе объявлен новый аукцион на строительство трех домов для переселения граждан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Это более чем на 46 млн. рублей превышает сумму, фигурировавшую в контракте, который 29 декабря 2020 года был заключен с ООО «Строй-Партнер», а 2 февраля 2021-го расторгнут по соглашению сторон.

Согласно сведениям, размещенным на официальном портале госзакупок, в трех домах будет 242 квартиры.

Один из домов — 7-этажный. В нем будет располагаться 17 квартир: 13 двухкомнатных, три трехкомнатные, а также одна четырехкомнатная.

В другом доме переменной этажности будет находиться 207 однокомнатных квартир.

В третьем доме, который будет иметь 7 этажей, намечено разместить 18 квартир: 12 двухкомнатных и шесть трехкомнатных.

Работы по контракту должны быть начаты 22 марта. Завершить их намечено к 1 декабря 2021 года.

Электронный аукцион по определению подрядчика состоится 4 марта.

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