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В Пензе для своевременной уборки снега не хватает более 100 единиц техники — Иванкин

13:34 | 10.03.2021 | ЖКХ

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Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. Более 100 единиц техники не хватает в Пензе для своевременной уборки снега. Об этом заявил директор МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максим Иванкин.

В Пензе для своевременной уборки снега не хватает более 100 единиц техники — Иванкин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нам необходимо 173 единицы уборочной техники. В настоящее время, к сожалению, мы [...] располагаем всего лишь 71 единицей техники, поэтому уборка затруднена», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 10 марта.

Максим Иванкин уточнил, что на сегодняшний день силами МУП «Пензадормост» с улиц города вывезено 335 тыс. кубометров снега.

По его словам, в преддверии паводка совместно с управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Пензы определено 13 улиц, где возможны подтопления.

«В ближайшее время — до 20 марта — снег оттуда будет вывезен», — подчеркнул он.

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