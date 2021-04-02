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Стало известно, где в Пензе построят сети ливневой канализации

18:23 | 02.04.2021 | ЖКХ

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Пенза, 2 апреля 2021. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов назвал улицы, на которых планируется строительство сетей ливневой канализации.

Стало известно, где в Пензе построят сети ливневой канализации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Улица Чаадаева: запроектирована реконструкция дороги с устройством ливневой канализации, с очистными сооружениями. Улица Байдукова: также документация разработана с ливневкой, с очистными сооружениями. Улица Попова, улица Рябова, улица Бутузова, дорога в районе торгового центра «Коллаж» между проспектом Строителей и проспектом Победы тоже сейчас на стадии проектирования. Также проектом предусмотрено строительство ливневой канализации с устройством очистных сооружений», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в пятницу, 2 апреля.

Магомед Агамагомедов напомнил, что уже ведется строительство ливневой канализации в микрорайоне Шуист.

«Объект находится на стадии завершения. Осталось только устроить резервуар, а линейная часть и очистные сооружения — в полном объеме сегодня готовы», — уточнил вице-мэр.

Он пояснил, что после ввода объекта в эксплуатацию намечено осуществить врезки от домов на улицах Чапаева и Клары Цеткин с целью решения проблемы локальных подтоплений.

Магомед Агамагомедов добавил, что также начато обустройство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне ГПЗ-24.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин обратил внимание на то, что этот объект позволит улавливать с территории примерно 40 га поверхностные стоки и очищать их от песка, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ.

Он подчеркнул, что данное сооружение является самым современным из тех, которые были спроектированы в Пензе за последнее время.

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