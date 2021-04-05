Специалисты «Горводоканала» завершили капремонт участка водопровода на улице Чаадаева ЖКХ

Пенза, 5 апреля 2021. PenzaNews. Специалисты ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») завершили капитальный ремонт аварийного участка водопровода в районе дома №111 на улице Чаадаева в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Аварийная бригада выполнила перекладку 227 погонных метров трубопровода бестраншейным способом с помощью установки управляемого прокола грунта. Этот метод позволяет осуществлять перекладку сетей гораздо оперативное и с наименьшими затратами по сравнению с открытым способом», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что также при производстве работ данным методом не требуется длительного отключения водоснабжения.

«5 апреля будет произведена переврезка водопровода. [...] Благоустройство частично восстановлено, асфальтировка и укладка грунта будут произведены при наступлении благоприятных погодных условий», — поясняется в тексте.

В сообщении особо обращается внимание на то, что работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения будут продолжены и в других микрорайонах.

Из пресс-релиза следует, что в предварительный перечень объектов, подлежащих замене в 2021 году, вошли аварийные участки сетей водоснабжения на улицах Ижевской, Бухарской, Пушкари, Крамского, Рахманинова, Депутатской, Минской, Ульяновской, Ленина, 8 Марта, Ново-Гражданской, Бурденко, Касторной, Клары Цеткин, Луначарского, Пензенской, Лядова, Стасова, Ломовской, Энгельса, Дружбы, Мереняшева, Лодочной, Пилотной, Ташкентской, Тимирязева, на проспекте Строителей и острове Пески.

Как отметил главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин, модернизация сетей холодного водоснабжения и повышение надежности используемого оборудования являются ключевыми задачами предприятия, решение которых позволит снизить аварийность.

«Это положительным образом скажется как на качестве оказываемых населению услуг, так и на эффективности работы предприятия», — подчеркнул он.