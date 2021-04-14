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Фонд ЖКХ выделит Пензенской области 70,9 млн. рублей

11:29 | 14.04.2021 | ЖКХ

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Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. Пензенская область получит финансовую поддержку в размере 70,9 млн. рублей от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

Фонд ЖКХ выделит Пензенской области 70,9 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что денежные средства будут направлены на мероприятия по расселению аварийного фонда, в том числе на строительство трех многоквартирных домов в Заводском районе Пензы.

«Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия реализуются [...] в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», — отмечается в тексте.

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