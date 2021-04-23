Пензенское УФАС возбудило дело в отношении «УБО» ЖКХ

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Управление благоустройства и очистки» («УБО»), имеющего статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в северной зоне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в пятницу, 23 апреля.

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«В соответствии с положениями федерального закона №211-ФЗ о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, операции по реализации услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые региональными операторами, освобождаются от обложения НДС. Освобождение от НДС применяется в отношении услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемых с 1 января 2020 года региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, по вводимым в действие с 1 января 2020 года предельным единым тарифам без учета НДС, утвержденным органом регулирования тарифов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что «УБО» при наличии утвержденного органом регулирования тарифа на услугу по обращению с ТКО без налога на добавленную стоимость не использует предусмотренное действующим законодательством освобождение от обложения НДС и с 1 января 2020 года применяет для расчетов с потребителями тариф, включающий ставку НДС в размере 20%.

«Указанные действия приводят (могут привести) к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей и содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в связи с этим в отношении «УБО» возбуждено дело по признакам злоупотребления доминирующим положением и нарушения ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».