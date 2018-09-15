Определен регоператор по обращению с ТКО на севере Пензенской области ЖКХ

Пенза, 15 сентября 2018. PenzaNews. Статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в северной зоне области, к которой относятся восемь муниципальных образований — Пенза, Заречный, Бессоновский, Шемышейский, Мокшанский, Пензенский, Лунинский и Иссинский районы, присвоен ООО «Управление благоустройства и очистки».

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Помимо данной организации, зарегистрированной в Пензе, заявку в ходе соответствующего конкурсного отбора, проводившегося управлением ЖКХ и гражданской защиты населения региона, также подавало ООО «Мехуборка-Саратов». Оно не было допущено к торгам, поскольку не удовлетворяло критериям.

Заявка ООО «Управление благоустройства и очистки» признана соответствующей требованиям, а торги — несостоявшимися.

Таким образом между управлением ЖКХ и гражданской защиты населения региона и данной компанией подписано соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории северной зоны.

По его условиям, регоператор будет работать в соответствии с постановлением облправительства от 15 декабря 2016 года №630 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Пензенской области» по регулируемым тарифам, устанавливаемым региональным управлением по регулированию тарифов и энергосбережению.

Статус регионального оператора присвоен организации с момента вступления в силу данного соглашения сроком на 10 лет.

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Она должна начать осуществлять деятельность по обращению с ТКО с установленной даты применения тарифа на услуги регоператора, но не позднее, чем с 1 января 2019 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», региональный оператор — юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками ТКО, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности данной организации.

К настоящему времени в Пензенской области регоператоры по обращению с ТКО определены во всех четырех зонах.

В восточной и западной этот статус присвоен компании «Экопром» (входит в ГК «Мехуборка»), в южной — фирме «Вторма+», в северной — ООО «Управление благоустройства и очистки».