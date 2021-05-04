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Актуализирована схема теплоснабжения города Пензы

12:29 | 04.05.2021 | ЖКХ

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Пенза, 4 мая 2021. PenzaNews. Актуализированная схема теплоснабжения города Пензы на период до 2035 года, которая утверждена приказом Минэнерго России №256 от 8 апреля 2021 года, размещена на сайте мэрии.

Актуализирована схема теплоснабжения города Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В документе описано текущее положение дел в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Согласно представленным сведениям, на долю филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» приходится примерно 79% отпуска тепловой энергии в Пензе. Двумя другими крупными производителями теплоэнергии в городе являются АО «Пензтеплоснабжение» и ОАО «Энергоснабжающее предприятие», которые отпускают соответственно 11,68% и 5,46%. Остальная часть вырабатываемой тепловой энергии приходится на ведомственные и муниципальные котельные с небольшой установленной мощностью.

В документе отражены изменения, произошедшие, в частности, в связи с приобретением компанией «Т Плюс» в конце 2020 года тепловых сетей, ранее эксплуатируемых МКП «Теплоснабжение города Пензы», и дальнейшей реорганизацией АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» в феврале 2021-го в форме присоединения к ПАО «Т Плюс».

Также в нем содержатся предложения по строительству, реконструкции и модернизации источников тепла и тепловых сетей.

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